Visite du jardin du quai Villeneuve, Jardin du quai Villeneuve, Arc-lès-Gray

Visite du jardin du quai Villeneuve Dimanche 7 juin, 10h00 Jardin du quai Villeneuve Haute-Saône

Tarif : 3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Venez visiter ce jardin, composé de deux espaces distincts : un jardin régulier et un jardin paysager de l’époque romantique.

Votre visite peut être commentée sur demande.

Jardin du quai Villeneuve 17 quai Villeneuve 70100 Gray Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Ce jardin, sans modification depuis sa création au milieu du XIXe siècle, se compose de deux espaces distincts : un jardin régulier et un jardin paysager de l’époque romantique. Henri Michel a participé à l’élaboration de cet ensemble. De nombreux ornements en ponctuent la composition et il présente un dispositif de drainage pour parer aux crues de la Saône.

Venez visiter ce jardin, composé de deux espaces distincts : un jardin régulier et un jardin paysager de l’époque romantique.

© Thomas Debellaigue