Visite du jardin Dumaine avec son sentier botanique, Jardin Dumaine 3 rue de l’Hôtel de Ville 85400 Luçon, Luçon

Informations pratiques

Visite du jardin Dumaine avec son sentier botanique 19 et 20 septembre Jardin Dumaine 3 rue de l’Hôtel de Ville 85400 Luçon Vendée

Limité à 25 personnes, RDV à l’entrée du jardin Dumaine, 3 rue de l’Hôtel de Ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Ce jardin de 4,5 hectares, cité parmi les plus beaux de France, a été légué à la ville en 1872 par Pierre Hyacinthe Dumaine.

C’est une alternance de jardin à la Française et à l’Anglaise, bassin, belvédère, fontaine, bois, taillis et topiaires, et kiosque à musique restauré en 2023.

Peuplé d’arbres remarquables, d’alignement, de symétrie, d’arbustes, dont une cinquantaine d’essences différentes a été récemment identifiée par des plaques à décourvrir au grés des promenades.

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Ce jardin de 4,5 hectares, cité parmi les plus beaux de France, a été légué à la ville en 1872 par Pierre Hyacinthe Dumaine.

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