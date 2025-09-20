Visite du jardin et des abords de la maison inscrite La maison des Gouverneurs Saint-François

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Venez visiter le parc de la Maison des Gouverneurs, le samedi 20 septembre (fermé dimanche). Profitez de la sérénité entourant cette demeure historique dont l’histoire débute en 1861.

Rappel: Les visites sont possibles toute l’année sur rdv, au tarif de 10€.

Deux autres monuments historiques ouvrent également leurs portes à 10 minutes de là. Profitez de votre passage pour aller à leur rencontre! Il s’agit de:

– Le Domaine de Beaubassin (St-François)

– Le Jardin de la Vallée Heureuse (le Brûlé).

La maison des Gouverneurs 6 Chemin alfred mazerieux saint francois 97400 Saint-Denis Saint-François 97400 La Réunion La Réunion 0692200385 https://www.facebook.com/La-maison-des-Gouverneurs-1795137064142026/?ref=page_internal

ClikCat GLAVNIK