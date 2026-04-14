Visite du jardin et du parc, chorale et exposition d’aquarelles., Parc et jardin du château, Larra

Visite du jardin et du parc, chorale et exposition d’aquarelles. 6 et 7 juin Parc et jardin du château Haute-Garonne

Entrée : 5,00 € pour les adultes et gratuite pour les enfants jusqu’à 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Visite du jardin du XVIIIe siècle, avec ses fontaines et son bassin, ainsi que du parc et de ses allées de buis.

Chorale et exposition d’aquarelles dans l’orangerie.

Parc et jardin du château 1550 route de Larra 31330 Larra Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie 05 61 82 62 51 http://www.chateaudelarra.fr Dans un grand domaine foncier privé dominant la vallée de la Save, jardins à la française et parc régulier créés au XVIIIe siècle pour un parlementaire toulousain. Remaniés au XIXe siècle par les architectes Henri et Achille Duchêne sur 9 ha autour du château et de ses dépendances, ils s’ouvrent sur une large allée d’arrivée. La première partie du parc répond à un plan en étoile à partir d’un rond point central d’où rayonnent huit allées. L’allée principale issue du jardin se prolonge vers le nord jusqu’à un rond-point en bordure du ruisseau le Rieutort. Elle traverse un carrefour en étoile d’allées bordées de buis qui délimitent des compartiments de futaies de chênes et aboutit à une ancienne salle de verdure dominée par des cèdres du Liban. Le parterre offre à l’est une longue perspective bordée par l’ancien verger et son puits d’origine. Quatre fontaines en terre cuite marquent l’ancien croisement des allées d’origine, autrefois ornées d’orangers en bacs. Vestiges des bassins décorés d’allégories qui précédaient le bois des senteurs et le labyrinthe de buis. Entièrement clôturé par des murs en brique percés de portails à pilastres surmontés de lions et de pots en terre cuite. Broderies de buis, collection de vivaces, verger, potager. Rencontre de paons en liberté. de Toulouse, direction Cadours et à Montégut-sur-Save, suivre les panneaux « Château de Larra », 1 550 route de Larra

Visite du jardin du XVIIIe siècle, avec ses fontaines et son bassin, ainsi que du parc et de ses allées de buis.

©Jean de Carrière