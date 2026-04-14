Visite du jardin et du parc du château de Beauregard, Château de Beauregard 74140 Chens sur Léman, Chens-sur-Léman

Visite du jardin et du parc du château de Beauregard 5 – 7 juin Château de Beauregard 74140 Chens sur Léman Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le visiteur se promenera dans le jardin qui est en cours de transformation. Il descendra enfin dans le parc pour arriver au bord du lac.

Château de Beauregard 74140 Chens sur Léman Chens sur Léman 74140 Chens-sur-Léman 74140 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450940407 Visite libre de l’extérieur du Château de Beauregard 12ème, 14ème et 15ème siècle, de son jardin à la française et de son parc qui se déroule le long du lac Léman. Parking du port de Tougues

Le visiteur se promenera dans le jardin qui est en cours de transformation. Il descendra enfin dans le parc pour arriver au bord du lac.

©Château de Beauregard