Visite du jardin exotique d’Eze, Jardin exotique d’Eze, Èze

Visite du jardin exotique d’Eze Samedi 6 juin, 10h30, 14h30 Jardin exotique d’Eze Alpes-Maritimes

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:06:00+02:00

Visite guidée du jardin exotique, les plantes succulentes. L’accent sera mis sur la pigmentation des plantes. Si le vert vient de la chlorophyle, il y a aussi des rouges, et des jaunes. Quelle est la fonction ou les fonctions de ces coloris ?

La visite guidée est gratuite, l’entrée au jardin exotique se fait dans les conditions habituelles. Réservation conseillée.

Jardin exotique d’Eze 06360 Eze Èze 06360 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 41 26 00 »}]

Visite guidée du jardin exotique, les plantes succulentes. L’accent sera mis sur la pigmentation des plantes. Si le vert vient de la chlorophyle, il y a aussi des rouges, et des jaunes. Quelle est la…

©BBO STUDIO