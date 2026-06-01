Visite du jardin Farnesian, Horti farnesiani Parco archeologico del Colosseo Roma, Rome

Visite du jardin Farnesian Samedi 6 juin, 10h00 Horti farnesiani Parco archeologico del Colosseo Roma Roma Capitale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:30:00+02:00

Les interventions actuelles de restauration, la conservation et la valorisation des jardins Farnesiens, achevés en avril 2022, ont respecté les interventions sur le jardin de G. Boni, désormais historifiées.

Une zone centrale a été destinée à la pépinière et au jardin botanique, en renouvelant le concept du jardin historique du XVIIe siècle, lieu « de délices » et « collection de raretés botaniques », mais depuis longtemps abandonné.

Cette zone est aujourd’hui concernée par un projet qui veut reprendre ce parcours de découverte et de connaissance des plantes farnésiennes, autrefois rares, aujourd’hui peu utilisées, pour rapprocher adultes et enfants du fantastique voyage que furent autrefois les plantes, les graines, les bulbes rares et inconnus, entrepris depuis des pays lointains pour arriver dans de nouveaux jardins à la stupéfaction des illustres invités de riches commanditaires et aujourd’hui pour les usagers du monde entier.

L’histoire revient à la découverte et devient jeu, couleurs, parfums, sensations tactiles, bien-être à travers un parcours botanique au cœur des jardins Farnésiens qui mènera à la découverte des spécimens végétaux décrits dans la monographie, déjà cité, des premiers de 1600 par le préfet des Farnèse Tobia Aldini (Exactissima Descriptio Rarorium Quarundam Plantarum quae continentur Romae in Horto Farnesiano 1625). Un sentier sinueux accompagnera le visiteur dans la découverte : de petits sipares cachent des domaines de couleur et de parfum où chaque plante retrouvée reviendra à exceller dans son unicité et à susciter la surprise…

Horti farnesiani Parco archeologico del Colosseo Roma via sacra ARCO DI TITO Rome 00186 Municipio Roma I Roma Capitale Lazio 3334429157 https://colosseo.it/ https://colosseo.it/

Rendez-vous dans le jardin 2026

©Gabriella Strano e Ilaria Patriarca