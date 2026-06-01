Visite du jardin historique du château de Belgioioso, Castello di Belgioioso, Belgioioso

Visite du jardin historique du château de Belgioioso 6 et 7 juin Castello di Belgioioso Pavia

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Journées APGI : Le charme retrouvé du château de Belgioioso

À l’occasion des Journées APGI (Association des parcs et jardins d’Italie), le château de Belgioioso ouvre ses portes pour un week-end dédié à la beauté, à l’histoire et au paysage.

Une occasion à ne pas manquer pour se plonger dans l’atmosphère d’une des demeures historiques les plus prestigieuses de la Lombardie, en flânant entre les architectures néoclassiques du Piermarini et les larges perspectives vertes qui ont autrefois abrité la noblesse européenne.

Sans contrainte de parcours, vous pourrez découvrir à votre rythme les secrets du parc : de la majestueuse Orangerie aux allées qui rappellent encore les fastes de la fin du XVIIIe siècle. Que vous soyez passionné de botanique, amoureux de la photographie ou simplement à la recherche d’un moment de détente immergé dans l’histoire, les Journées APGI sont le moment idéal pour redécouvrir ce trésor du territoire.

Entrée libre aux horaires indiqués. Aucune réservation n’est requise.

Nous vous attendons pour célébrer ensemble le patrimoine vert de l’Italie!

Castello di Belgioioso Viale Dante Alighieri 2 Belgioioso Belgioioso Pavia Lombardia https://www.belgioioso.it

Rendez-vous dans le jardin 2026

©Andrea Lavaria