Visite du jardin Jacady « Bienvenue dans mon jardin au naturel » – Courcité, 14 juin 2025 14:00, Courcité.

Mayenne

Visite du jardin Jacady « Bienvenue dans mon jardin au naturel » 15 Rue du Stade Courcité Mayenne

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-15 17:00:00

2025-06-14

2025-06-15

14 jardiniers ouvrent leur jardin pour partager leur passion, trucs et astuces pour jardiner au naturel, sans le moindre produit chimique. Dans ce cadre, découvrez le jardin de Lydie et Jacques à Courcité.

Depuis toujours, Lydie et Jacques ont côtoyé les jardiniers qu’étaient leurs grands-parents, très jeunes ils ont commencé à cultiver leur propre potager. Produire une grande diversité de légumes est devenu un véritable loisir, tout en leur assurant une bonne autonomie alimentaire. Soucieux de leur environnement, ils ont planté de nombreux massifs autour de leur maison favorisant l’accueil de la biodiversité.

Venez les rencontrer et échanger en visitant le potager ! .

15 Rue du Stade

Courcité 53700 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62 contact@cpie-mayenne.org

English :

14 gardeners open their gardens to share their passion, tips and tricks for natural, chemical-free gardening. Discover Lydie and Jacques’ garden in Courcité.

German :

14 Gärtner öffnen ihre Gärten, um ihre Leidenschaft, Tipps und Tricks für einen natürlichen Garten ohne chemische Produkte mit anderen zu teilen. Entdecken Sie in diesem Rahmen den Garten von Lydie und Jacques in Courcité.

Italiano :

14 giardinieri aprono i loro giardini per condividere la loro passione, i loro consigli e i loro trucchi per il giardinaggio naturale, senza l’uso di prodotti chimici. Scoprite il giardino di Lydie e Jacques a Courcité.

Espanol :

14 jardineros abren sus jardines para compartir su pasión, consejos y trucos para cultivar un huerto de forma natural, sin utilizar productos químicos. Descubra el jardín de Lydie y Jacques en Courcité.

