Visite du jardin japonais de Magny-le-Hongre Jardin japonais – École les Semailles Magny-le-Hongre

Visite du jardin japonais de Magny-le-Hongre 20 et 21 septembre Jardin japonais – École les Semailles Seine-et-Marne

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Tout au long du week-end, venez découvrir le Jardin Japonais de l’école Les Semailles de 10h30 à 12h et de 14h à 17h.

Habituellement fermé au public, ce weekend est l’occasion de découvrir cet incontournable du patrimoine hongrémanien.

Jardin japonais – École les Semailles 43 rue des Labours 77700 Magny-le-Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France Caché au sein de l’école les Semailles, ce jardin japonais dit « Jardin des trois collines », inauguré en 1995 par l’ambassadeur du Japon, fait partie des jardins répertoriés dans le monde.

On y retrouve en miniature, des collines, des rochers, un cours d’eau pourvu d’un pont, des arbres (ginkgo, érable, prunier), arbustes (chèvrefeuille, bambou sacré, escallonia, camélia, azalée) et des plantes, l’ensemble soigneusement choisi, disposé et taillé. Le lieu, habituellement réservé aux écoliers de l’établissement, est exceptionnellement ouvert à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Parking à proximité, arrêt de bus « Moulin à Vent » à 5 min à pieds

Tout au long du week-end, venez découvrir le Jardin Japonais de l'école Les Semailles de 9h30 à 11h30 et à partir de 14h.

