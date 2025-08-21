Visite du Jardin Massey TARBES Tarbes

Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-08-21 18:00:00

fin : 2025-08-21 20:00:00

2025-08-21

Histoire d’une ville, histoire d’un jardin. Le jardin Massey est l’un des plus beaux de France.

Cet été, venez explorer ou redécouvrir un véritable oasis au cœur de la ville. Vous serez émerveillé par l’opulence et la diversité de sa flore, ainsi que par la qualité de son entretien écologique.

Sa valeur patrimoniale, souvent méconnue, mérite d’être mise en lumière. Placide Massey a façonné le paysage urbain grâce à l’introduction des jardins à l’anglaise.

En compagnie d’Ulpiano, guide interprète, suivez un parcours où les éléments patrimoniaux relient ce jardin enchanteur à l’histoire de la ville.

-> Pour acheter vos billets en ligne voir site internet

-> Pour réserver vos billets à l’Office de Tourisme venez nous voir au 3 Cours Gambetta !

-> Réservation obligatoire / places limitées

-> Chaussures de marches conseillées

-> Se présenter devant l’Office de Tourisme à l’heure précise

TARBES 3, Cours Gambetta

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 30 31

English :

History of a city, history of a garden. The Massey garden is one of the most beautiful in France.

This summer, come and explore or rediscover a veritable oasis in the heart of the city. You’ll be amazed by the opulence and diversity of its flora, and by the quality of its ecological upkeep.

Its heritage value, often overlooked, deserves to be highlighted. Placide Massey shaped the urban landscape by introducing English-style gardens.

Accompanied by Ulpiano, an interpreter-guide, follow a trail where heritage elements link this enchanting garden to the city’s history.

-> To buy tickets online: see website

-> To reserve your tickets at the Tourist Office: come and see us at 3 Cours Gambetta!

-> Reservations essential / places limited

-> Walking shoes recommended

-> Please arrive at the Tourist Office on time

German :

Geschichte einer Stadt, Geschichte eines Gartens. Der Jardin Massey ist einer der schönsten Gärten Frankreichs.

Diesen Sommer können Sie eine wahre Oase im Herzen der Stadt erkunden oder wiederentdecken. Die üppige und vielfältige Flora sowie die Qualität der ökologischen Pflege werden Sie begeistern.

Sein oftmals unbekannter Wert als Kulturerbe verdient es, hervorgehoben zu werden. Placide Massey hat die Stadtlandschaft durch die Einführung von Gärten im englischen Stil geprägt.

In Begleitung von Ulpiano, einem dolmetschenden Fremdenführer, folgen Sie einem Rundgang, bei dem die Elemente des Kulturerbes diesen bezaubernden Garten mit der Geschichte der Stadt verbinden.

-> Um Ihre Eintrittskarten online zu kaufen: siehe Website

-> Um Ihre Karten im Fremdenverkehrsamt zu reservieren: Besuchen Sie uns im 3 Cours Gambetta!

-> Reservierung erforderlich / begrenzte Plätze

-> Wanderschuhe werden empfohlen

-> Melden Sie sich zur genauen Uhrzeit vor dem Office de Tourisme

Italiano :

Storia di una città, storia di un giardino. Il giardino Massey è uno dei più belli di Francia.

Quest’estate, venite a scoprire o riscoprire una vera e propria oasi nel cuore della città. Rimarrete stupiti dall’opulenza e dalla diversità della sua flora e dalla qualità della sua manutenzione ecologica.

Il suo valore patrimoniale, spesso trascurato, merita di essere evidenziato. Placide Massey ha plasmato il paesaggio urbano introducendo i giardini all’inglese.

Accompagnati da Ulpiano, una guida-interprete, seguite un percorso di elementi del patrimonio che collegano questo incantevole giardino alla storia della città.

-> Per acquistare i biglietti online: sito web

-> Per prenotare i biglietti all’Ufficio del Turismo: venite a trovarci al numero 3 di Cours Gambetta!

-> Prenotazione obbligatoria / posti limitati

-> Si consigliano scarpe da trekking

-> Si prega di presentarsi all’Ufficio del Turismo all’ora esatta

Espanol :

Historia de una ciudad, historia de un jardín. El jardín Massey es uno de los más bellos de Francia.

Este verano, venga a explorar o redescubrir un verdadero oasis en el corazón de la ciudad. Le sorprenderá la opulencia y diversidad de su flora, así como la calidad de su mantenimiento ecológico.

Su valor patrimonial, a menudo ignorado, merece ser destacado. Placide Massey dio forma al paisaje urbano al introducir los jardines de estilo inglés.

Acompañado por Ulpiano, un guía-intérprete, siga un recorrido por los elementos patrimoniales que relacionan este encantador jardín con la historia de la ciudad.

-> Para comprar sus entradas en línea: consulte el sitio web

-> Para reservar sus entradas en la Oficina de Turismo: ¡venga a vernos al 3 Cours Gambetta!

-> Reserva obligatoria / plazas limitadas

-> Se recomienda llevar calzado de senderismo

-> Preséntese en la Oficina de Turismo a la hora exacta

