Visite du jardin médicinal « la Tisanière », Maison de quartier la Tisanière, Baillif
Visite du jardin médicinal « la Tisanière », Maison de quartier la Tisanière, Baillif samedi 6 juin 2026.
Visite du jardin médicinal « la Tisanière » Samedi 6 juin, 09h00 Maison de quartier la Tisanière Guadeloupe
50 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Venez découvrir un jardin pédagogique médicinale partagé au sein de la maison de quartier « La Tisanière », située au cœur du quartier prioritaire de Jean Jaurès.
9h00 : Accueil du public au thé péyi
9h15 : Visite guidée du jardin et des stands (herboriste, exo-biblio)
9h30 : Projection du diaporama (réalisation du jardin – M. Joël Gustave-Dit-Duflo)
10h00 – 11h00 : Projection court métrage « Le jardin créole de près et de loin » association Woulé
13h00 : fin de la manifestation
Maison de quartier la Tisanière rue jean jaurès 97123 Baillif Baillif 97123 Guadeloupe Guadeloupe
Venez découvrir un jardin pédagogique médicinale partagé au sein de la maison de quartier « La Tisanière », située au cœur du quartier prioritaire de Jean Jaurès.
©joel GUSTAVE DIT DUDLO