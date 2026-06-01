Visite du jardin médicinal « la Tisanière », Maison de quartier la Tisanière, Baillif

Visite du jardin médicinal « la Tisanière » Samedi 6 juin, 09h00 Maison de quartier la Tisanière Guadeloupe

50 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Venez découvrir un jardin pédagogique médicinale partagé au sein de la maison de quartier « La Tisanière », située au cœur du quartier prioritaire de Jean Jaurès.

9h00 : Accueil du public au thé péyi

9h15 : Visite guidée du jardin et des stands (herboriste, exo-biblio)

9h30 : Projection du diaporama (réalisation du jardin – M. Joël Gustave-Dit-Duflo)

10h00 – 11h00 : Projection court métrage « Le jardin créole de près et de loin » association Woulé

13h00 : fin de la manifestation

Maison de quartier la Tisanière rue jean jaurès 97123 Baillif Baillif 97123 Guadeloupe Guadeloupe

Venez découvrir un jardin pédagogique médicinale partagé au sein de la maison de quartier « La Tisanière », située au cœur du quartier prioritaire de Jean Jaurès.

©joel GUSTAVE DIT DUDLO