Visite du jardin médiéval Rue du chemin de ronde Jonzac

Début : 2025-08-28

fin : 2025-09-10

2025-08-28 2025-09-03 2025-09-10 2025-09-24

Rendez-vous pour une visite d’un jardin d’inspiration médiéval des Douves, qui a été aménagé par une association de riverains passionnés par l’histoire de Jonzac et par les plantes

Renseignements et inscriptions préalables à l’Office de Tourisme de Jonzac

Rue du chemin de ronde Jardin médiéval Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Join us for a visit to a medieval-inspired garden in the moat, created by an association of local residents with a passion for the history of Jonzac and its plants

Information and pre-registration at Jonzac Tourist Office

German :

Treffpunkt für einen Besuch eines mittelalterlich inspirierten Gartens der Douves, der von einer Vereinigung von Anwohnern angelegt wurde, die sich für die Geschichte von Jonzac und für Pflanzen begeistern

Informationen und Voranmeldung beim Fremdenverkehrsamt von Jonzac

Italiano :

Visitate un giardino di ispirazione medievale nel fossato, creato da un’associazione di abitanti del luogo appassionati della storia di Jonzac e delle sue piante

Informazioni e prenotazioni presso l’Ufficio del turismo di Jonzac

Espanol :

Acompáñenos a visitar un jardín de inspiración medieval en el foso, creado por una asociación de vecinos apasionados por la historia de Jonzac y sus plantas

Información y reserva previa en la Oficina de Turismo de Jonzac

