Visite du jardin médiéval Rue du chemin de ronde Jonzac
Visite du jardin médiéval Rue du chemin de ronde Jonzac jeudi 28 août 2025.
Visite du jardin médiéval
Rue du chemin de ronde Jardin médiéval Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-28
fin : 2025-09-10
Date(s) :
2025-08-28 2025-09-03 2025-09-10 2025-09-24
Rendez-vous pour une visite d’un jardin d’inspiration médiéval des Douves, qui a été aménagé par une association de riverains passionnés par l’histoire de Jonzac et par les plantes
Renseignements et inscriptions préalables à l’Office de Tourisme de Jonzac
.
Rue du chemin de ronde Jardin médiéval Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
English :
Join us for a visit to a medieval-inspired garden in the moat, created by an association of local residents with a passion for the history of Jonzac and its plants
Information and pre-registration at Jonzac Tourist Office
German :
Treffpunkt für einen Besuch eines mittelalterlich inspirierten Gartens der Douves, der von einer Vereinigung von Anwohnern angelegt wurde, die sich für die Geschichte von Jonzac und für Pflanzen begeistern
Informationen und Voranmeldung beim Fremdenverkehrsamt von Jonzac
Italiano :
Visitate un giardino di ispirazione medievale nel fossato, creato da un’associazione di abitanti del luogo appassionati della storia di Jonzac e delle sue piante
Informazioni e prenotazioni presso l’Ufficio del turismo di Jonzac
Espanol :
Acompáñenos a visitar un jardín de inspiración medieval en el foso, creado por una asociación de vecinos apasionados por la historia de Jonzac y sus plantas
Información y reserva previa en la Oficina de Turismo de Jonzac
L’événement Visite du jardin médiéval Jonzac a été mis à jour le 2025-08-26 par Offices de Tourisme de Jonzac