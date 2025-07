Visite du jardin Mil’feuilles Ferrette

Visite du jardin Mil’feuilles Ferrette samedi 16 août 2025.

Visite du jardin Mil’feuilles

6 chemin du réservoir Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-16 10:00:00

fin : 2025-08-16 12:00:00

Date(s) :

2025-08-16

Créé en 2016, le jardin abrite aujourd’hui plus de 1200 variétés de plantes sur un peu plus de 3000m2 avec plusieurs ambiances proposées. Sur réservation. 8 pers minimum, 18 pers maximum.

Le jardin Mil’Feuilles a été créé il y a en 2016 par Benjamin Hoffmann. Il abrite aujourd’hui plus de 1200 variétés de plantes sur un peu plus de 3000m2 avec plusieurs ambiances proposées jardin d’inspiration japonaise, jardin forêt, jardin prairie, jardin de vivaces,…

De quoi découvrir la magie des plantes et de la nature dans un cadre de nature très présent.

L’ensemble du jardin est travaillé dans une approche écologique très forte.

Une pépinière est présente à la fin de la visite pour ceux qui veulent embellir leur jardin. Les plantes sont produites avec les plantes du jardin ou des semis/boutures maison. Vivaces, quelques arbustes rares, houblons et quelques plants de tomates (35 variétés) seront proposées.

Au plaisir de vous accueillir au jardin !

La visite guidée se fait s’il y a plus de 8 personnes, maximum 18 personnes qui ont réservé. Réservations auprès de l’Office de Tourisme du Sundgau .

6 chemin du réservoir Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 14 69 97 jardinmilfeuilles@gmail.com

English :

Created in 2016, the garden is now home to more than 1,200 varieties of plants in an area of just over 3,000m2, with several different atmospheres on offer. Reservations required. 8 pers minimum, 18 pers maximum.

German :

Der Garten wurde 2016 angelegt und beherbergt heute mehr als 1200 Pflanzensorten auf etwas mehr als 3000m2 mit mehreren angebotenen Stimmungen. Nur mit Reservierung. mindestens 8 Personen, höchstens 18 Personen.

Italiano :

Creato nel 2016, il giardino ospita oggi più di 1.200 varietà di piante su una superficie di poco più di 3.000 m2, con diverse atmosfere offerte. Prenotazione obbligatoria. minimo 8 persone, massimo 18 persone.

Espanol :

Creado en 2016, el jardín alberga actualmente más de 1.200 variedades de plantas en una superficie de algo más de 3.000 m2, con varios ambientes diferentes. Reserva obligatoria. mínimo 8 personas, máximo 18 personas.

