Visite du jardin partagé de l’association CHEN, Jardin partagé de l’association CHEN, Escautpont

Visite du jardin partagé de l’association CHEN Vendredi 5 juin, 09h00 Jardin partagé de l’association CHEN Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Pour leur première participation aux Rendez-vous aux jardins, découvrez le jardin potager et fruitier (dont une pommeraie) de l’association CHEN. Ce jardin au mode de gestion original a reçu le label Eco’Jardin témoin du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut et le prix d’honneur par le département du Nord dans le cadre des villes fleuries.

Jardin partagé de l’association CHEN 76 rue ghesquiere 59278 Escautpont 59278 Nord Hauts-de-France https://assochen.wordpress.com Jardin partagé potager et fruitier. À reçu le label Eco’Jardin témoin du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut et le prix d’honneur par le département du Nord dans le cadre des villes fleuries.

Visite accompagnée du jardin partagé de l’association CHEN.

©René Azelart