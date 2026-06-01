Visite du jardin partagé des Francs Boisés, Jardin partagé des Francs Boisés, Mouvaux

Visite du jardin partagé des Francs Boisés Dimanche 7 juin, 10h00 Jardin partagé des Francs Boisés Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nous accueillerons le public afin de lui faire découvrir notre magnifique jardin partagé des Francs boisés composé d’une mare, d’une serre, d’un composteur, de plusieurs buttes de culture, plusieurs carrés potager, une tour à fraises, un composteur, plusieurs carrés potagers et son verger.

Pour l’occasion un salon de thé éphémère sera installé dans le jardin.

Jardin partagé des Francs Boisés 574 rue de Tourcoing 59420 MOUVAUX Mouvaux 59420 Nord Hauts-de-France 0608218992 le Jardin partagé des Francs boisés a été créé dans le quartier des Francs à Mouvaux. Son but est de recréer du lien social dans le quartier au travers des activités du jardin. L’aventure a démarré le 21 juin 2025 et notre collectif regroupe aujourd’hui 64 personnes de différentes origines sociales, culturelles et religieuses également. nous proposons également des ateliers avec les établissements scolaires ( lycée, collège et écoles primaires ). l’accès peut se faire à pied, en voiture ( présence d’un grand parking ou en bus )

Nous accueillerons le public afin de lui faire découvrir notre magnifique jardin partagé des Francs boisés composé d’une mare, d’une serre, d’un composteur, de plusieurs buttes de culture, plusieurs …

©Denis EVRARD