Visite du « jardin », patrimoine architectural de la période de la Reconstruction Cantine du Jardin Saint-Nazaire

Visite du « jardin », patrimoine architectural de la période de la Reconstruction Samedi 20 septembre, 11h00, 14h00 Cantine du Jardin Loire-Atlantique

Réservation obligatoire. Ouverture des réservations en septembre. Se présenter 5 min avant le début de la visite. Etages non accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Le projet du « jardin » valorise un lieu patrimonial de Saint-Nazaire et poursuit l’écriture d’une histoire marquée par la création.

L’immeuble, riche de son histoire et de son patrimoine, est dédié à la création depuis sa construction, et plus particulièrement au meuble design. Bâti en 1954 à l’aide de l’indemnité de dommages de guerre allouée par l’État, ce bâtiment représente une architecture typique de la ille en cette période de Reconstruction. L’immeuble a été pensé autour d’un espace d’habitation, d’ateliers de fabrication et d’un magasin dédié au mobilier contemporain.

Le lieu s’est transformé avec le temps et aujourd’hui « le jardin » est un écosystème dédié à la création et au partage, rassemblant des bureaux privés pour les entrepreneurs et des espaces ouverts au public, dans un ensemble relié.

En franchissant les portes de ce lieu alternatif, vous découvrirez l’histoire et le présent de ces espaces, avec l’évolution de ses habitants et de ses usages.

@Le Jardin