Visite du jardin pédagogique de la Crapaudine parc de la crapaudine Nantes

Visite du jardin pédagogique de la Crapaudine parc de la crapaudine Nantes mercredi 24 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-24 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit. Gratuit. Accès libre. Tout public

Dans le cadre des 25 ans (programmation complète) du réseau de l’environnement, l’association Compostri ouvre les portes du jardin pédagogique de la Crapaudine de 14h à 17h en accès libre.Un animateur sera présent sur place pour répondre aux questions.Accessible aux enfants et aux personnes en situation de handicap.Visite gratuite sans inscription.

parc de la crapaudine Nantes 44202

https://www.ecopole.org/25ans/