Visite du Jardin Physis, le jardin Physis, Nieppe

Visite du Jardin Physis 6 et 7 juin le jardin Physis Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Dans un jardin structuré, d’inspiration flamande, un verger de basses-tiges et un potager ceint de buis jouxtent des massifs d’agrément variés. Curieux de nature (Physis en grec), nous expérimentons les végétaux locaux et bien d’autres fantaisies. Un jardin toujours en évolution, une source d’échange d’idées !

Adhérent à l’association Jardins Passions. www.jardinspassions.fr

le jardin Physis 1350 rue de Warneton 59850 Nieppe Nieppe 59850 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.jardinspassions.fr »}] Jardin qui nourrit une famille visant l’autonomie alimentaire. Sa structure est d’inspiration flamande, ses variétés essentiellement locales. Le lieu fait partie de l’association « jardins passions » qui fait connaître les pratiques respectueuses de la nature. Gare à 3 km, bus à 1,5 km, parking très réduit.

Dans un jardin structuré, d’inspiration flamande, un verger de basses-tiges et un potager ceint de buis jouxtent des massifs d’agrément variés. Curieux de nature (Physis en grec), nous expérimentons…

©Jardin Physis