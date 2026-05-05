Visite du jardin privé du Grand Hotel Excelsior Vittoria, Parco del Grand Hotel Excelsior Vittoria, Sorrento

Visite du jardin privé du Grand Hotel Excelsior Vittoria 6 et 7 juin Parco del Grand Hotel Excelsior Vittoria Napoli

L’entrée est gratuite, mais la réservation est obligatoire. Les groupes de 10 personnes maximum sont admis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

La réservation est obligatoire en envoyant un e-mail à l’adresse events@exvitt.it ou en appelant le 081 8777111

Parco del Grand Hotel Excelsior Vittoria Piazza Tasso, 34 – 80067 Sorrento Sorrento 80067 Napoli Campania +39 0818777111 https://www.excelsiorvittoria.com [{« link »: « mailto:events@exvitt.it »}] Le Grand Hôtel Excelsior Victoria a été construit sur la roche volcanique sur un site archéologique où se trouvait la villa de l’empereur romain Auguste. Depuis cinq générations, cette somptueuse demeure appartient à la famille florentine. L’aventure a commencé en 1834 lorsque la villa Vittoria a été construite. Plus tard, la villa Favorita a été construite dans le style d’un chalet suisse, terminée en 1875 environ, puis, en 1882, la villa Rivale. Les trois bâtiments, d’inspiration architecturale différente, mais liés par un destin commun, s’enchaînent en formant le complexe hôtelier tel qu’il nous apparaît aujourd’hui, immergés dans la végétation luxuriante d’un vaste parc méditerranéen de deux hectares, unique en son genre.

La réservation est obligatoire en envoyant un e-mail à l’adresse events@exvitt.it [ou en appelant](mailto:events@exvitt.it) le 081 8777111

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