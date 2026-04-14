Visite du jardin privé Les 3 Grands et 6 Petits, Le Jardin des 3 Grands et 6 Petits, La Motte-Servolex

Visite du jardin privé Les 3 Grands et 6 Petits 6 et 7 juin Le Jardin des 3 Grands et 6 Petits Savoie

Entrée 4€ par adulte et 10€ à partir de 3 jardins privés . Manifestation organisée pour la 5ème année en Savoie qui fédère cette année, 6 jardins privés et 2 Jardins à visée thérapeutique de Chambéry et sa proximité. www.jardins-sante.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les visiteurs pourront déambuler dans le Jardin en écoutant son histoire et en faisant des pauses pédagogiques devant les Bonsaïs , les arbres fruitiers. Ils pourront également déguster tout au long de la visite la production du jardin potager !

• Les dons d’entrée seront entièrement reversés à l’association Jardins % Santé dont la vocation est de » permettre à toute personne accueillie dans un hôpital ou un établissement de soins d’avoir accès aux bienfaits d’un jardin à visée thérapeutique « .

Le Jardin des 3 Grands et 6 Petits 157 Avenue Costa de Beauregard 73290 La Motte Servolex La Motte-Servolex 73290 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 06 63 64 49 15 En plein cœur du centre-ville, le jardin des 3 Grands et 6 Petits offre une respiration verte et odorante où cohabitent joyeusement et paisiblement des bonzaïs, des parterres de fleurs, des arbres fruitiers et un potager insolite. accès en Bus Ligne Synchro C arrêt Mairie.

Parking gratuit devant le Jardin.

Pas d’accessibilité PMR

Les visiteurs pourront déambuler dans le Jardin en écoutant son histoire et en faisant des pauses pédagogiques devant les Bonsaïs , les arbres fruitiers. Ils pourront également déguster tout au long …

©Christiane Boisselon