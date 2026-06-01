Visite du jardin restauré du palais La Marmora, Giardino Storico di Palazzo La Marmora, Biella

Visite du jardin restauré du palais La Marmora Dimanche 7 juin, 15h00 Giardino Storico di Palazzo La Marmora Biella

Billet pour le jardin : 8 €, la visite complète du palais, y compris le jardin : 12 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite non guidée du jardin historique supérieur et inférieur. Les propriétaires seront présents sur place pour accueillir les visiteurs.

Giardino Storico di Palazzo La Marmora Corso del Piazzo 19 13900 Biella Biella 13900 Vernato Biella Piemonte 331 679 7411 https://www.palazzolamarmora.com/ https://www.instagram.com/palazzolamarmora/;https://www.facebook.com/palazzolamarmora/

Visite non guidée du jardin historique supérieur et inférieur. Les propriétaires seront présents sur place pour accueillir les visiteurs.

©Francesco Alberti La Marmora