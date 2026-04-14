Visite du jardin Sweet Om, Sweet Om, Lamentin

Visite du jardin Sweet Om 5 – 7 juin Sweet Om Guadeloupe

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Nous vous invitons à découvrir le jardin Sweet Om et à travers lui, les principes du jardin créole mais aussi la diversité du vivant qu’il abrite. Une visite qui sollicite tous les sens et où la capacité à observer permet toujours de découvrir l’ingéniosité de la nature.

Sweet Om 64 chemin de Pierrette 97129 LAMENTIN Lamentin 97129 Pierrette Guadeloupe Guadeloupe +33695941691 https://www.sweetom971.com/ [{« type »: « email », « value »: « sweetom971@gmail.com »}] Sweet Om est un jardin créole familial en agriculture biologique certifiée. Sur place nous cultivons et transformons artisanalement au gré des inspirations du jardin? Parking limité

Nous vous invitons à découvrir le jardin Sweet Om et à travers lui, les principes du jardin créole mais aussi la diversité du vivant qu’il abrite. Une visite qui sollicite tous les sens et où la à de…

©Yoan CABIDOCHE