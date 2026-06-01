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Visite du jardin Winspeare Château de Depressa, Giardino del Castello di Depressa o Winspeare, Otranto

Visite du jardin Winspeare Château de Depressa, Giardino del Castello di Depressa o Winspeare, Otranto

Visite du jardin Winspeare Château de Depressa, Giardino del Castello di Depressa o Winspeare, Otranto samedi 6 juin 2026.

Lieu : Giardino del Castello di Depressa o Winspeare

Adresse : Piazza castello 8 Lecce italia

Ville : 73028 Otranto

Département : Lecce

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Maximum 20 personnes

Visite du jardin Winspeare Château de Depressa Samedi 6 juin, 10h00, 15h00 Giardino del Castello di Depressa o Winspeare Lecce

Maximum 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Jardin du château WINspeare de Depressa

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Rendez-vous dans le jardin 2026

©Castello Winspeare