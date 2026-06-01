Visite du jardin Winspeare Château de Depressa, Giardino del Castello di Depressa o Winspeare, Otranto
Visite du jardin Winspeare Château de Depressa, Giardino del Castello di Depressa o Winspeare, Otranto samedi 6 juin 2026.
Visite du jardin Winspeare Château de Depressa Samedi 6 juin, 10h00, 15h00 Giardino del Castello di Depressa o Winspeare Lecce
Maximum 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Jardin du château WINspeare de Depressa
Giardino del Castello di Depressa o Winspeare Piazza castello 8 Lecce italia Otranto 73028 Lecce Puglia 3356494418 http://Www.casteldisalve.com [{« type »: « phone », « value »: « 00393356494418 »}]
Rendez-vous dans le jardin 2026
©Castello Winspeare