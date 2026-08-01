Visite du jeudi soir à Normandise Pet food à Vire Normandie Vire Normandie
jeudi 13 août 2026 · Vire Normandie
Informations pratiques
Vire Normandie
Visite du jeudi soir à Normandise Pet food à Vire Normandie
Rue de l’Allière Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:15:00
fin : 2026-08-27 18:30:00
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Chaque jeudi, venez découvrir le savoir-faire et l’usine Normandise pet food et son site de production labélisé vitrine industrie du futur lors de sa visite gratuite.
NORMANDISE Pet Food, entreprise familiale à Vire en Normandie, est une usine de fabrication et de conditionnement spécialisée dans
Chaque jeudi, venez découvrir le savoir-faire et l’usine Normandise pet food et son site de production labélisé vitrine industrie du futur lors de sa visite gratuite. NORMANDISE Pet Food, entreprise familiale à Vire en Normandie, est une usine de fabrication et de conditionnement spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires humides pour chiens et chats. Fort d’une expérience de 30 ans, NORMANDISE Pet Food a une solide réputation dans l’agroalimentaire et est aujourd’hui fabricant N°1 français en pochons et barquettes à marque de distributeur autour de valeurs humaines et éthiques Performance / Cohésion / Savoir-Faire / Dynamisme & Sérénité. Non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux enfants de moins de 8 ans Lors de votre visite, certains points peuvent ne pas être visités pour des raisons de sécurité ou en fonction des travaux en cours. Pour votre sécurité, merci de venir avec des chaussures fermées et sans bijoux. Sur réservation uniquement, billetterie en ligne. Sous réserve des places disponibles. .
Rue de l’Allière Vire Normandie 14500 Calvados Normandie
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English : Visite du jeudi soir à Normandise Pet food à Vire Normandie
Every Thursday, come and discover the know-how of the Normandise pet food factory and its production site, which has been awarded the industry of the future label, during a free visit.
NORMANDISE Pet Food, a family business based in Vire in Normandy, is a manufacturing and packaging plant speci…
L’événement Visite du jeudi soir à Normandise Pet food à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-01-10 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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