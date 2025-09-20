Visite du K3 Base de sous-marins de Keroman / Bloc K3 Lorient

Visite du K3 Base de sous-marins de Keroman / Bloc K3 Lorient samedi 20 septembre 2025.

Gratuit, accès libre. Points de médiation en continu dans la rue du K3. Causerie dans l’atelier des accus. Pas d’accès au toit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Parcourez la plus importante des bases de sous-marins allemandes construites pendant la Seconde Guerre mondiale et découvrez comment Lorient s’est trouvée projetée au coeur de la Bataille de l’Atlantique.

Une visite pour tout savoir sur la construction, le fonctionnement et l’histoire de ce site stratégique, avec un accès au plus grand des bunkers : le bloc K3.

Dans l’atelier des accus, Daniel, guide conférencier au service Patrimoine et Archives proposera une causerie sur la base des sous-marins. A partir de 10h, 14h, et 16h.

Base de sous-marins de Keroman / Bloc K3 Rue du commandant l'Herminier, Keroman 56100 Lorient Lorient 56100 Lanveur Morbihan Bretagne Principale base de la Bataille de l'Atlantique. Véritable forteresse du 20ème siècle.

