Visite du ketch Le Djelali Port-Rhu Douarnenez
dimanche 20 septembre 2026 · Port-Rhu · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Visite du ketch Le Djelali
Port-Rhu Ponton visiteurs Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
L’association Djelali Tricks vous propose de visiter son ketch en acier de 16 m construit en 1972 sur le modèle du célèbre Joshua de Bernard Moitessier. Le Bateau est classé d’intérêt patrimonial. .
Port-Rhu Ponton visiteurs Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 82 53 31 49
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English :
L’événement Visite du ketch Le Djelali Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-04 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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