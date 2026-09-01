Visite du ketch Le Djelali Port-Rhu Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Visite du ketch Le Djelali

Port-Rhu Ponton visiteurs Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’association Djelali Tricks vous propose de visiter son ketch en acier de 16 m construit en 1972 sur le modèle du célèbre Joshua de Bernard Moitessier. Le Bateau est classé d’intérêt patrimonial. .

Port-Rhu Ponton visiteurs Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 82 53 31 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite du ketch Le Djelali Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-04 par OT PAYS DE DOUARNENEZ