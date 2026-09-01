Visite du ketch Le Swastika Port-Rhu Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Visite du ketch Le Swastika

Port-Rhu Ponton visiteurs côté chenal Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez à la découverte de ce ketch classique construit en Angleterre en 1908 et entièrement rénové. Swastika est classé Bateau d’intérêt Patrimonial et Monument historique. .

Port-Rhu Ponton visiteurs côté chenal Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 82 53 31 49

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English :

L’événement Visite du ketch Le Swastika Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-04 par OT PAYS DE DOUARNENEZ