Visite du laboratoire de paléontologie PALEVOPRIM Bâtiment B35, Université de Poitiers Poitiers

Visite du laboratoire de paléontologie PALEVOPRIM Bâtiment B35, Université de Poitiers Poitiers samedi 20 septembre 2025.

Visite du laboratoire de paléontologie PALEVOPRIM Samedi 20 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Bâtiment B35, Université de Poitiers Vienne

Gratuit. Réservation obligatoire jusqu’au vendredi 19 septembre à 12h00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Le patrimoine fossile de l’Université de Poitiers

Visite exceptionnelle du laboratoire PALEVOPRIM

Plongez dans l’univers fascinant de la paléontologie en visitant le laboratoire PALEVOPRIM, centre de recherche de référence en Nouvelle-Aquitaine.

Cette visite vous fera découvrir des collections fossiles uniques, parmi lesquelles :

– des félins à dents de sabre,

– des humains fossiles,

– des crocodiles marins,

– et les étonnants « cochons terminators ».

Une occasion rare de découvrir les coulisses de la recherche scientifique à Poitiers et de retracer plusieurs décennies de travaux menés en France et à l’international.

Bâtiment B35, Université de Poitiers 6 rue Michel Brunet Poitiers, Bâtiment B35, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 33 05 49 49 66 66 https://sfa.univ-poitiers.fr/ [{« type »: « email », « value »: « culture.scientifique@univ-poitiers.fr »}] Bâtiment d’enseignement et de recherche, UFR SFA, Campus Université de Poitiers Parking

Bus

Le patrimoine fossile de l’Université de Poitiers

© Université de Poitiers