Visite du Laboratoire Guinot Mary Cohr Laboratoire Guinot – Mary Cohr Dammarie-les-Lys

Visite du Laboratoire Guinot Mary Cohr Vendredi 21 novembre, 10h00 Laboratoire Guinot – Mary Cohr Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T10:00:00 – 2025-11-21T12:00:00

Fin : 2025-11-21T10:00:00 – 2025-11-21T12:00:00

Le Laboratoire Guinot – Mary Cohr, installé à Dammarie-les-Lys, ouvre ses portes aux jeunes à l’occasion de la Semaine de l’industrie. Reconnue pour son expertise dans la fabrication de soins esthétiques haut de gamme, l’entreprise conçoit et produit sur place des cosmétiques innovants, utilisés dans les instituts de beauté du monde entier.

Au fil de la visite, les participants découvriront les coulisses de la recherche, de la formulation et de la production : comment les idées se transforment en produits finis grâce à la science, à la précision des gestes et à l’exigence de qualité. Cette immersion mettra en lumière des métiers variés — chimistes, techniciens, opérateurs, qualiticiens — qui contribuent à faire rayonner le savoir-faire industriel français.

Cette visite permettra aux jeunes de découvrir une industrie moderne, innovante et responsable, où la beauté se conjugue avec innovation, éthique et engagement local.

Laboratoire Guinot – Mary Cohr 59 Rue Marc Seguin, 77190 Dammarie-les-Lys Dammarie-les-Lys 77190 Seine-et-Marne Île-de-France

