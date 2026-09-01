Visite du langoustier Le Skellig Port-Rhu Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Visite du langoustier Le Skellig

Port-Rhu Môle de l’Enfer Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez la réplique d’un langoustier des années 1920 etl’histoire de la pêche à la langouste en mer d’Iroise, Cornouaille anglaise ou Irlande. Vous serez accueillis par l’association Un langoustier pour Douarnenez. Une exposition de photos met en lumière la construction du langoustier. .

Port-Rhu Môle de l’Enfer Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 84 51 78 95

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English :

L’événement Visite du langoustier Le Skellig Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-04 par OT PAYS DE DOUARNENEZ