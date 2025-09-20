Visite du lavoir-abreuvoir de Carisey Lavoir-abreuvoir de Carisey Carisey

Visite du lavoir-abreuvoir de Carisey Lavoir-abreuvoir de Carisey Carisey samedi 20 septembre 2025.

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le lavoir-abreuvoir de Carisey, dont les éléments les plus anciens datent de 1835.

En 1911, fut décidée la réalisation des séchoirs ainsi que d’un cabinet d’aisance. L’installation de la pompe rotative à godets (qui fonctionna jusqu’en 1965 et est toujours visible actuellement) date également de cette même époque. Quant aux laveuses, elles s’installaient toujours dans leurs « cases » en 1972.

Vous pourrez également découvrir une exposition de cartes postales anciennes durant votre visite.

Lavoir-abreuvoir de Carisey 89360 Carisey Carisey 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Journées européennes du patrimoine 2025

© Association du patrimoine de Carisey