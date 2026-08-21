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Visite du lavoir, Collan, Collan

samedi 19 septembre 2026 · Lavoir de Collan · Collan

Visite du lavoir, Collan, Collan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Lavoir de Collan
Adresse
Rue du Pressoir, 89700 Collan, France
Ville
89700 Collan
Département
Yonne

Visite du lavoir 19 et 20 septembre Lavoir de Collan Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le lavoir est alimenté par une fontaine qui sort d’un petit bassin recouvert par une voûte ogivale du XIIIe siècle où se situe la statue de l’ermite St-Robert. Venez découvrir des photos anciennes du village et son histoire aisni qu’une reconstitution d’une journée au lavoir !

Lavoir de Collan Rue du Pressoir, 89700 Collan, France Collan 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Le lavoir est alimenté par une fontaine qui sort d’un petit bassin recouvert par une voûte ogivale du XIIIe siècle où se situe la statue de l’ermite St-Robert. Photos anciennes du village et son histoire. Reconstitution d’une journée au lavoir. Parking
Le lavoir est alimenté par une fontaine qui sort d’un petit bassin recouvert par une voûte ogivale du XIIIe siècle où se situe la statue de l’ermite St-Robert. Photos anciennes du village et son au …

©Ophélie Auberger