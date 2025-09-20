Visite du lavoir de Chassignelles Lavoir de Chassignelles Chassignelles

Visite du lavoir de Chassignelles Lavoir de Chassignelles Chassignelles samedi 20 septembre 2025.

Visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le lavoir de Chassignelles, construit en 1837 consécutivement à l’ouverture du canal de Bourgogne en 1837. Il a été édifié en pierres de taille provenant des carrières voisines de Cry et de Pacy. Situé prés d’une écluse, il a deux modes d’approvisionnement en eau.

Lavoir de Chassignelles 89160 Chassignelles Chassignelles 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Journées européennes du patrimoine 2025

© Claude Blot