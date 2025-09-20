Visite du lavoir de Commissey Lavoir de Commissey Tanlay

Visite du lavoir de Commissey 20 et 21 septembre Lavoir de Commissey Yonne

Accès libre

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement le lavoir de Commissey, situé sur la rive de l’Armançon.

Lavoir de Commissey 89430 Commissey Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Commune de Commissey