Visite du lavoir de Dannemoine Lavoir de Dannemoine Dannemoine

Visite du lavoir de Dannemoine 20 et 21 septembre Lavoir de Dannemoine Yonne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement le lavoir de Dannemoine, construit au XIXe siècle.

Lavoir de Dannemoine 89700 Dannemoine Dannemoine 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Lavoir du XIXe siècle. parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Commune de Dannemoine