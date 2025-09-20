Visite du lavoir de Ravières Lavoir de Ravières Ravières

Visite du lavoir de Ravières 20 et 21 septembre Lavoir de Ravières Yonne

Accès libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le lavoir au Patis, édifié en 1828 et récemment restauré par l’association Ravières Patrimoine.

Lavoir de Ravières 89390 Ravières Ravières 89390 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Commune de Ravières