Visite du lavoir de Saint-Vinnemer Lavoir de Saint-Vinnemer Tanlay

Visite du lavoir de Saint-Vinnemer Lavoir de Saint-Vinnemer Tanlay samedi 20 septembre 2025.

Visite du lavoir de Saint-Vinnemer 20 et 21 septembre Lavoir de Saint-Vinnemer Yonne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ce charmant lavoir situé le long du ru de Ravisy, en dessous du premier pont sur la D118, en venant de la route nationale D905.

Lavoir de Saint-Vinnemer 89430 Saint-Vinnemer Tanlay 89430 Saint-Vinnemer Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Journées européennes du patrimoine 2025

© David Mangin