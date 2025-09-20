Visite du lavoir de Vézinnes Lavoir de Vézinnes Vézinnes

Visite du lavoir de Vézinnes 20 et 21 septembre Lavoir de Vézinnes Yonne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement le lavoir de Vézinnes. Il compte une retenue d’eau habitée par des carpes qui fera le plaisir des petits et des grands.

Lavoir de Vézinnes 89700 Vézinnes Vézinnes 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Parking à proximité.

