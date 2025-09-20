Visite du Lavoir d’Ermenonville Lavoir d’Ermenonville Ermenonville

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le lavoir d’Ermenonville mis en situation.

Lavoir d’Ermenonville 2, Rue René de Girardin 60950 Ermenonville Ermenonville 60950 Oise 0677731903 L’Association pour la Défense du Site d’Ermenonville (A.D.S.E) propose la visite commentée du Lavoir du village, mis en ambiance par l’association.

RV à 15h sur le pont qui surplombe le lavoir pour un ‘Radio-lavoir » qui contera l’histoire des lavoirs en général, et celui d’Ermenonville en particulier.

Les lavoirs du passé, humbles lieux encore bruissants des coups de battoirs et des rires des laveuses, nous ramènent à une époque où la machine à laver n’existait pas.

Plonger les mains dans la « buée », c’est lever le voile sur l’histoire de la lessive, c’est toucher du bout du doigt l’histoire des femmes d’une autre époque ! Le lavoir est situé presque en face du Château d’Ermenonville. Accès en voiture. Possibilité de parking à proximité.

@ADSE