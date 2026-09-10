Visite du lavoir du Chenêt, Place Cauchoix, lavoir du Chenêt, Cormeilles-en-Parisis
dimanche 20 septembre 2026 · Place Cauchoix, lavoir du Chenêt · Cormeilles-en-Parisis
Informations pratiques
Visite du lavoir du Chenêt Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Place Cauchoix, lavoir du Chenêt Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Découvrez le lavoir et son dôme, de leur création à leur rénovation toute récente, lors de cette visite guidée inédite et exceptionnelle !
Place Cauchoix, lavoir du Chenêt Place Cauchoix, 5 Rue Louis Gonse, 95240 Cormeilles-en-Parisis Cormeilles-en-Parisis 95240 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « empreinte@ville-cormeilles95.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0134504701 »}]
Visite commentée
© Ville de Cormeilles-en-Parisis
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