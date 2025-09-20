Visite du lavoir municipal animé par les lavandières Lavoir de Thury Thury

Visite du lavoir municipal animé par les lavandières 20 et 21 septembre Lavoir de Thury Yonne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans le lavoir communal de Thury, les lavandières costumées démontreront leur savoir-faire et feront participer le public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Venez les découvrir et admirer ce lavoir à Impluvium du XIXe siècle samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h.

Lavoir de Thury Rue de la Fontaine Saint-Julien, 89520 Thury Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 07 89 27 99 56 https://thury.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

© Michel Mourot