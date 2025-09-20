Visite du lavoir Sainte-Geneviève Lavoir Saint-Geneviève Magny-le-Hongre

Visite du lavoir Sainte-Geneviève 20 et 21 septembre Lavoir Saint-Geneviève Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez (re)découvrir Magny autrement lors des Journées européennes du patrimoine.

Durant ce week-end, vous pourrez apprendre les secrets du lavoir Saint-Geneviève et découvrir son histoire. Vous pourrez agrémenter votre visite avec l’histoire et les anecdotes du lavoir contées par le président de l’association de préservation de la fontaine Sainte-Geneviève, M. Céreuil.

Lavoir Saint-Geneviève 4 rue de l’Église 77700 Magny-le-Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 43 51 00

