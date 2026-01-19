Visite du Littoral Berniérais Club de Voile Bernières-sur-Mer

Visite du Littoral Berniérais

Club de Voile 1 route de Courseulles Bernières-sur-Mer Calvados

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 15:30:00

2026-02-28

Sa nature, son histoire et son évolution possible. Du Platon à l’ancien port.

Les Amis du Platon

L’association Les Amis du Platon a comme objectifs la préservation et la valorisation du patrimoine naturel de Bernières. Et donc aussi mieux connaître les phénomènes naturels qui peuvent impacter notre environnement.

Le 28 février 2010, la tempête Xynthia entraînait une submersion marine à Bernières dont les conséquences furent limitées.

Samedi 28 février 2026, les Amis du Platon vous proposent une Visite du littoral berniérais , où nous évoquerons sa nature, son histoire et son évolution possible. Du Platon à l’ancien port. .

+33 6 02 69 38 59 lesamisduplaton@orange.fr

English : Visite du Littoral Berniérais

Its nature, history and possible evolution. From Plato to the old port.

