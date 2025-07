Visite du Logis du Guesclin et de la Ferme des Noiras Juillé

Découvrez le territoire Haute Sarthe Alpes Mancelles avec l’Office de Tourisme !

Le mardi 22 juillet après-midi, l’Office de Tourisme vous propose de faire une pause à Juillé en découvrant le Logis du Guesclin, actuelle mairie, dont l’origine du bâtiment est très ancienne et qui a eu la chance de profiter d’une très belle restauration il y a quelques années. Juste après, direction la Ferme des Noiras pour rencontrer ses propriétaires et, surtout, découvrir leurs bons produits laitiers et leur fabrication.

Tarif 2€ par personne (gratuit moins de 18 ans), à régler sur place (merci de faire l’appoint).

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 43 33 28 04 ou 02 43 33 03 03.

Horaire de départ et point de rendez-vous communiqués à l’inscription. .

Juillé 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 03 03

