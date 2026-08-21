Visite du logis et du jardin d’arc (Beursault), patrimoine culturel immatériel, Compagnie d’Arc d’Ermont, Ermont

Informations pratiques

Visite du logis et du jardin d’arc (Beursault), patrimoine culturel immatériel Samedi 19 septembre, 10h00 Compagnie d’Arc d’Ermont Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Compagnie ouvre exceptionnellement au public son logis et son jardin d’arc, permettant de découvrir un ensemble unique associant patrimoine bâti, tradition sportive et culture vivante.

La Compagnie s’inscrit pleinement dans le patrimoine culturel immatériel, par la transmission de ses rites, de ses usages, de ses savoir-faire et de la pratique traditionnelle du tir à l’arc français.

Compagnie d’Arc d’Ermont 105 Rue Saint Gratien 95120 ERMONT Ermont 95120 Val-d’Oise Île-de-France https://compagnie-arc-ermont.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100057225768692;https://www.instagram.com/compagnie_arc_ermont/ Compagnie d’Arc d’Ermont, fondée en 1926, perpétue la tradition du tir Beursault, une pratique ancestrale de l’archerie française inscrite à l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France. Le club a célébré son centenaire au complexe sportif Raoul-Dautry, marquant un siècle de transmission des valeurs chevaleresques de l’archerie. Parking et transport en commun à proximité

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Compagnie ouvre exceptionnellement au public son logis et son jardin d’arc, permettant de découvrir un ensemble unique associant patrimoine et …

©Roberta De Araujo Bota