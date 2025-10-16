Visite du lycée Camille Sée animée par les lycéens Lycée Camille Sée Colmar

Visite du lycée Camille Sée animée par les lycéens Lycée Camille Sée Colmar jeudi 16 octobre 2025.

Visite du lycée Camille Sée animée par les lycéens Jeudi 16 octobre, 14h00, 15h00 Lycée Camille Sée Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T14:00:00 – 2025-10-16T14:45:00

Fin : 2025-10-16T15:00:00 – 2025-10-16T15:45:00

Les élèves en histoire de l’art du lycée Camille Sée seront vos guides durant cette visite de l’établissement à travers le prisme de l’architecture.

Lycée Camille Sée 42 Av. de l’Europe, 68000 Colmar Colmar 68000 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-du-lycee-camille-see »}]

Les élèves en histoire de l’art du lycée Camille Sée seront vos guides durant cette visite de l’établissement à travers le prisme de l’architecture.

©Nadine Resch