Visite du lycée Cordouan RDV hall du lycée Cordouan Royan

Visite du lycée Cordouan

RDV hall du lycée Cordouan 28 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime

Samedi 2025-09-20

Par les élèves du BTS Tourisme du lycée Cordouan

Le lycée Cordouan est l’héritier de plusieurs établissements et notamment de l’internat de La Triloterie construit par l’architecte Guillaume Gillet.

RDV hall du lycée Cordouan 28 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

By BTS Tourism students at Lycée Cordouan

Lycée Cordouan is the heir to several establishments, including the La Triloterie boarding school built by architect Guillaume Gillet.

German :

Von den Schülern des BTS Tourismus des Cordouan-Lyzeums

Das Lycée Cordouan ist der Erbe mehrerer Einrichtungen, insbesondere des Internats La Triloterie, das von dem Architekten Guillaume Gillet erbaut wurde.

Italiano :

A cura di BTS Turismo gli studenti del liceo Cordouan

Il Lycée Cordouan è l’erede di diversi istituti, in particolare del collegio La Triloterie costruito dall’architetto Guillaume Gillet.

Espanol :

Por BTS Turismo alumnos del liceo Cordouan

El Liceo Cordouan es heredero de varios establecimientos, en particular del internado La Triloterie, construido por el arquitecto Guillaume Gillet.

