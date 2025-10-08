Visite du lycée des métiers du BTP Gustave Eiffel Cernay

Visite du lycée des métiers du BTP Gustave Eiffel

Début : Mercredi 2025-10-08 17:00:00

fin : 2025-10-08 19:00:00

2025-10-08

Dans le cadre des Journées de l’architecture, visitez le lycée BTP Gustave Eiffel avec les architectes Laburte, Sutter et Hemmerlé. Découvrez son architecture, son histoire et ses projets d’avenir avec élèves et enseignants. .

Rue Gustave Eiffel Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 77 67

English :

As part of the Journées de l’architecture, visit the Lycée BTP Gustave Eiffel with its architects. Discover its architecture, history and future alongside students and teachers.

German :

Besuchen Sie im Rahmen der Architekturtage das Lycée BTP Gustave Eiffel mit seinen Architekten. Entdecken Sie an der Seite von Schülern und Lehrern seine Architektur, seine Geschichte und seine Zukunft.

Italiano :

Nell’ambito delle Journées de l’architecture, visitate il Lycée BTP Gustave Eiffel insieme ai suoi architetti. Scoprite la sua architettura, la sua storia e il suo futuro insieme a studenti e insegnanti.

Espanol :

En el marco de las Jornadas de la Arquitectura, visite el Liceo BTP Gustave Eiffel de la mano de sus arquitectos. Descubra su arquitectura, su historia y su futuro junto a alumnos y profesores.

