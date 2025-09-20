Visite du Lycée Jean Monnet à Montrouge Lycée Jean Monnet Montrouge

Visite du Lycée Jean Monnet à Montrouge Samedi 20 septembre, 10h30 Lycée Jean Monnet Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Les élèves de Première Bac pro Gestion administrative vous feront visiter le lycée Jean Monnet à Montrouge avec des focus sur les oeuvres remarquables Art Déco présentes dans l’établissement.

Lycée Jean Monnet 128 avenue Jean-Jaurès 92120 Montrouge Montrouge 92120 Quartier Plein Sud Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 17 44 20 http://www.lyc-monnet-montrouge.ac-versailles.fr/ Lycée d'enseignement industriel et commercial Art Déco. Métro 13, Métro 4

Visite commentée par les élèves

Site Lycée Jean Monnet